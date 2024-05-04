2024-05-04 02:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة النقل، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (3،6) درجة شمال غرب كويسنجق من محافظة اربيل .وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء الجمعة في تمام الساعة 10:21:41 بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،6) درجة شمال غرب كويسنجق من محافظة اربيل" .وأضافت، أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين من منطقة الحدث ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر"، داعية المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".