تين هاج يعلن استمراره في تدريب مانشستر يونايتد

2024-05-04 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعمهَّد الهولندي إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، لاستمراره داخل ملعب أولد ترافورد في الموسم المقبل.وتحوم الشكوك حول قدرة تين هاج على الاحتفاظ بمنصبه لموسم آخر، في ظل فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فضلا عن نتائجه الكارثية بأغلب البطولات باستثناء تأهله لنهائي كأس الاتحاد.ورغم ذلك، قال تين هاج، في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "أتوقع استمراري كمدرب لمانشستر يونايتد العام المقبل".وأضاف: "وقعت على عقد طويل الأمد، ولست الشخص الذي يغادر في منتصف الطريق".وبسؤاله عما إذا كانت قد تلقى اتصالات من مسؤولي أياكس أمستردام لإعادته لتدريب الفريق، أجاب: "لا.. لكن في المستقبل، لم لا؟، فهو ناد رائع، وقضيت هناك أوقات رائعة".يذكر أن تين هاج، تولى تدريب الشياطين الحمر في صيف 2022، وكان تتويجه بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أهم إنجازاته الموسم الماضي.المصدر : كورة