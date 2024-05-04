اتفاق وشيك يمنح برشلونة صفقة مماثلة لريال مدريد

2024-05-04 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيتطلع برشلونة لضخ أموال طائلة في خزينته عبر إبرام صفقة رعاية جديدة قد تجعله على قدم المساواة مع غريمه ريال مدريد.وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن البارسا يأمل في التوصل لاتفاق مع شركة "نايكي" الأمريكية، المسؤولة عن إنتاج قمصان ومعدات الفرق الخاصة به.ويحصل برشلونة حاليا على 105 ملايين يورو من الشركة الأمريكية، لكنه يتفاوض لرفع قيمة الرعاية بنحو 15 مليونا سنويا.وحال توصل الطرفين لاتفاق حول هذه القيمة، فإن برشلونة سيحصل بذلك على 120 مليون يورو، يتساوى بها مع ريال مدريد، الذي يتقاضى هذا المبلغ من شركة "أديداس" الألمانية.وبحسب التقرير، فإن ريال مدريد هو النادي الأكثر جنيا للإيرادات من رعاية قميصه، بحصوله على 200 مليون يورو.وبعد فترة من عدم التوافق بين الطرفين، أصبح برشلونة وشركة "نايكي" قريبان من التوصل لاتفاق جديد حول تجديد عقد الرعاية بمقابل أعلى.المصدر : كورة