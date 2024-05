2024-05-04 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد معاون مدير تربية ذي قار، محمد عبد السادة، على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثّفة لمناقشة حلول جذرية حول الابنية المدرسية في المحافظة، وتحديدًا معالجة مشكلة الازدحام في المدارس ذات الدوام الثنائي والثلاثي. وذكر عبد السادة في لقاءٍ بثته إذاعة الناصرية، أنّ هذه الاجتماعات ضمّت وزير التربية، الأستاذ...

