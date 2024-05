انتهت المشاكل.. رئيس مجلس ذي قار يعلن استئناف العمل بسايلو الشطرة

2024-05-04 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس عبد الباقي العمري، اليوم السبت، استئناف العمل بسايلو الشطرة المعدني. وقال العمري في بيان ورد إلى “شبكة اخبار الناصرية”، إنه “تم إستئناف العمل بسايلو الشطرة المعدني شمال ذي قار بعد المشاكل الإدارية التي عرقلت دخول شاحنات الحنطة لغرض تسويقها”. وأضاف أن...

