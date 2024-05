بيئة ذي قار تنذر 13 نشاط مخالف للضوابط البيئية في نيسان الماضي

2024-05-04 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت بيئة ذي قار عن إنذارها لمشاريع في نيسان لمخالفتها الضوابط والشروط البيئية. وذكر مدير البيئة الدكتور محسن عزيز لشبكة أخبار الناصرية أن هذه الأنشطة من مختلف المشاريع والبالغة 13 نشاط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأضاف، أن المديرية شددت مراقبتها على جميع الأنشطة الخدمية في المحافظة.انتهى.

