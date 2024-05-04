2024-05-04 09:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يسعى فريق ريال مدريد الاسباني، اليوم السبت (4 آيار 2024)، الى حسم التتويج بلقب الليجا، حينما يستضيف نظيره قادش، اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 34 من الدوري الإسباني 2023-2024.

ويحتاج ريال مدريد لـ4 نقاط من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري، حيث يحتل الصدارة برصيد 84 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام برشلونة، مع تبقي 5 جولات على النهاية.

لكن يمكن للريال أن يتوج باللقب بشكل رسمي في حال فوزه على قادش، وفشل برشلونة في تحقيق الفوز على جيرونا في المباراة التي ستجمعهما في ذات اليوم.

ويدخل الريال اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية، خصوصا أنه حقق الفوز في آخر 6 مباريات بالدوري، كما أنه تعادل مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني 2/2، يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: كوورة



