الصحّة تفتح باب التعيين لخريجي الكليات الطبية من الجامعات غير العراقية
2024-05-04 09:42:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن فتح باب التعيين لخريجي الكليات الطبية من الجامعات غير العراقية للعام الدراسي 2022- 2023.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الوزارة توجه دعوة لخريجي الجامعات غير العراقية من الكليات الطبية والصحية والتقنية والتمريض والمعاهد التقنية والتمريض للعام الدراسي (2022-2023) للراغبين بالتعيين".
ودعا البيان "الراغبين بالتعيين الى ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين".
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