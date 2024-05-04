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الصحّة تفتح باب التعيين لخريجي الكليات الطبية من الجامعات غير العراقية

الصحّة تفتح باب التعيين لخريجي الكليات الطبية من الجامعات غير العراقية
الصحّة تفتح باب التعيين لخريجي الكليات الطبية من الجامعات غير العراقية
2024-05-04 09:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن فتح باب التعيين لخريجي الكليات الطبية من الجامعات غير العراقية للعام الدراسي 2022- 2023.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الوزارة توجه دعوة لخريجي الجامعات غير العراقية من الكليات الطبية والصحية والتقنية والتمريض والمعاهد التقنية والتمريض للعام الدراسي (2022-2023) للراغبين بالتعيين".

ودعا البيان "الراغبين بالتعيين الى ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين".

للدخول الى الاستمارة اضغط هنا



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