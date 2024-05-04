2024-05-04 09:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن فتح باب التعيين لخريجي الكليات الطبية من الجامعات غير العراقية للعام الدراسي 2022- 2023.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الوزارة توجه دعوة لخريجي الجامعات غير العراقية من الكليات الطبية والصحية والتقنية والتمريض والمعاهد التقنية والتمريض للعام الدراسي (2022-2023) للراغبين بالتعيين".

ودعا البيان "الراغبين بالتعيين الى ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين".

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