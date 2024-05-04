خسائر أسبوعية لخام البصرة الثقيل والمتوسط

2024-05-04 09:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حقق خام البصرة خسائر أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، مع تسجيل أسعار النفط العالمي أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.19 دولار ليصل الى 81.28 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 4.63 دولارات، بما يعادل 5.63. فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 1.19 دولار ليصل الى 84.84 دولارا، وسجل ايضا خسائر اسبوعية بلغت 4.49 دولارات او ما يعادل 5.3 .