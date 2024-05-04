2024-05-04 09:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت واردات أميركا من النفط بوتيرة طفيفة خلال الربع الأول من عام 2024، مع استحواذ 5 دول عربية بقيادة السعودية والعراق على حصة تقارب 8 من إجمالي ما استوردته البلاد المصنفة بكونها أكبر مستهلك للنفط في العالم. وبلغت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام قرابة 572.29 مليون برميل 6.28 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 574.25 مليون برميل 6.38 مليون برميل يوميًا خلال المدة نفسها من عام 2023، وفق بيانات حديثة اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة مقرها واشنطن. بينما بلغ حجم واردات النفط الأميركية من السعودية والعراق وليبيا والكويت والإمارات، قرابة 45.2 مليون برميل خلال الربع الأول من 2024، ما يمثل 7.9 من إجمالي واردات الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي. كما بلغت قيمة الواردات الأميركية من الدول العربية الـ5 قرابة 3.68 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بحسب بيانات جمعتها وحللتها وحدة أبحاث الطاقة. واردات النفط الأميركية من الدول العربية جاءت السعودية كالعادة في المركز الأول بقائمة أكبر مصدري النفط العرب للولايات المتحدة، مع بلوغ حجم صادراتها 25.43 مليون برميل خلال الربع الأول من 2024، بقيمة إجمالية بلغت 2.13 مليار دولار. كما حل العراق في المركز الثاني بحجم صادرات بلغ 13.37 مليون برميل، أو ما يعادل 1.02 مليار دولار، وحلت ليبيا بالمرتبة الثالثة مع بلوغ صادراتها 3.67 مليون برميل، بقيمة إجمالية بلغت 318.4 مليون دولار. قيمة واردات النفط الأميركية من 5 دول عربية في الربع الأول 2024 على الجانب الآخر، حلت الكويت في المركز الرابع بالقائمة، إذ بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة قرابة 1.74 مليون برميل خلال الربع الأول من عام 2024، بقيمة تعادل 126.5 مليون دولار. أما الإمارات فقد جاءت في المركز الخامس بحجم صادرات بلغ 0.99 مليون برميل خلال الربع الأول، أو ما يعادل 81 مليون دولار تقريبًا، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي. وكانت صادرات الدول العربية الـ5 إلى الولايات المتحدة، قد سجلت 235 مليون برميل أو ما يعادل 19 مليار دولارخلال عام 2023، بما يعادل 10.1 من إجمالي واردات أميركا من النفط الخام، بحسب بيانات سنوية مجمعة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة في 8 فبرايرشباط الماضي. صادرات النفط العربي في مارس 2024 ارتفعت واردات النفط الأميركية من السعودية والكويت والإمارات وليبيا خلال شهر مارسآذار 2024، مقارنة بالشهر السابق فبرايرشباط، في حين انخفضت الواردات من العراق. وارتفع حجم صادرات النفط السعودي للولايات المتحدة إلى 9.82 مليون برميل خلال شهر مارسآذار 2024، مقارنة بنحو 6.56 مليون برميل في فبرايرشباط السابق. كما ارتفعت صادرات النفط الليبي إلى 2.06 مليون برميل خلال شهر مارسآذار 2024، مقارنة بنحو 0.91 مليون برميل خلال الشهر السابق. يوضح الرسم التالي أعدته وحدة أبحاث الطاقة حجم واردات النفط الأميركية من 5 دول عربية في الربع الأول من 2024: حجم واردات النفط الأميركية من 5 دول عربية في الربع الأول 2024 كما زادت صادرات الكويت للولايات المتحدة إلى 0.96 مليون برميل خلال شهر مارسآذار، بعد غيابها عن التصدير خلال الشهر السابق، وهو ما تكرر في حالة الإمارات التي بلغت صادراتها خلال مارسآذار قرابة 0.99 مليون برميل مقارنة بصفر في فبرايرشباط 2024. أما صادرات العراق فقد انخفضت إلى 4.06 مليون برميل خلال شهر مارسآذار 2024، مقارنة بنحو 4.4 مليون برميل خلال الشهر السابق، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من مكتب الإحصاء الأميركي. واردات النفط الأميركية في مارس 2024 ارتفع حجم واردات النفط الأميركية بنسبة 2.7 على أساس شهري إلى 185.21 مليون برميل 5.97 مليون برميل يوميًا خلال مارسآذار 2024، مقارنة بنحو 180.21 مليون برميل 6.21 مليون برميل يوميًا خلال شهر فبرايرشباط السابق. بينما أظهر جانب آخر من البيانات المقارنة انخفاض واردات النفط الأميركية خلال شهر مارسآذار 2024 بنسبة 7 على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه 199.25 مليون برميل من عام 2023. كما انخفضت قيمة واردات شهر مارسآذار 2024، إلى 12.85 مليار دولار رغم ارتفاع متوسط السعر إلى 69.39 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 13.42 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023، الذي كان فيه المتوسط 67.38 دولارًا للبرميل. على الجانب الآخر، انخفض حجم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 11.2 إلى 132.91 مليون برميل 4.28 مليون برميل يوميًا في شهر مارسآذار 2024، مقابل 149.68 مليون برميل 4.82 مليون برميل يوميًا خلال الشهر نفسه من عام 2023، بحسب جانب آخر من البيانات التي حللتها وحدة أبحاث الطاقة.