عملية أمنية جديدة في بغداد تستهدف الخارجين عن القانون.. صور

2024-05-04 09:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد إعلام عمليات بغداد، يوم السبت، بتنفيذ عملية امنية في مناطق "الفضيلية والاستكشافات" في العاصمة والقبض على عدد من المتهمين وضبط أسلحة وعتاد مختلف.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قطعات الشرطة الاتحادية المتمثلة بالفرقة الاولى ولواء المهمات الخاصة نفذت عملية امنية لملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء العراقي، في جانب الرصافة ضمن مناطق الفضيلية والاستكشافات في العاصمة بغداد ، حيث جاءت هذه العملية بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية والاستخبارية.

وتهدف هذه العملية، بحسب البيان، إلى تفعيل مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين ولتعزيز الأمن و الاستقرار وإنفاذ القانون، موضحا أنها أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين وضبط أسلحة واعتدة مختلفة.

وليل أمس، أفاد مصدر أمني مطّلع، بأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أشرف على "حملة أمنية" بحي البساتين شمالي بغداد، وذلك على غرار عملية البتاوين وسط العاصمة.

وأُخضعت منطقة البتاوين، يوم الخميس من الأسبوع الماضي، لعملية أمنية وخدمية هي الأوسع منذ سنوات، رفعت عبرها الغطاء عن "عالم سفلي" للدعارة وصناعة وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة.