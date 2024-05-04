لجنة برلمانية توجه رسالة عاجلة للسوداني بشأن "أكبر خزين بالعالم"- عاجل

2024-05-04 09:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت (4 آيار 2024)، رسالة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن "اكبر خزين بالعالم" من مادة الكبريت.

وقال الحسيني في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "العراق بلد خيرات لا تعد وثرواته لا تقتصر على النفط بل هناك احتياطات هائلة من مواد أخرى لا تقل أهمية عن النفط ومنها الكبريت في ظل امتلاك البلاد اكبر خزين على مستوى العالم وهو بمثابة ثروة كبيرة نظرا لحجم الصناعات التي يدخل بها".

وأضاف انه "زار مؤخرا خطوط الإنتاج الكبريت في الموصل واطلع على اليات العمل في ظل وجود كفاءات عراقية من مهندسين يصل تعدادهم الى 700 على خبرة واسعة في اليات الإنتاج ويمكن من خلال الإدارة والتفاني في العمل تحقيق تنمية حقيقة وخلال فترة وجيزة".

وأشار الى "ضرورة الاعتماد على الكفاءات والخبرات العراقية في إدارة الإنتاج للثروات لان بعض العقود التي توقع تكون لفائدة شركات واشخاص على حساب اكبر خزين بالعالم من مادة الكبريت والذي يمكن ان تدر مليارات الدولارات على خزينة البلاد".

وتابع الحسيني، ان "مشاريع التنمية المستدامة لا يحققها المستثمر الذي يريد بناء كيانه المالي وتحقيق اكبر قدر من الاستفادة لكن دعم الجهد الوطني في الإنتاج والتنمية سيكون له نتائج اكبر واهم".

يشار الى ان منجم المشراق جنوب الموصل يعدّ اكبر ترسب كبريت في العالم واسهلها من حيث الاستخراج للإنتاج واسع النطاق ، وبهذا يمتلك العراق أكبر احتياطي للكبريت الخام في العالم (320 مليون طن) وتأتي الولايات المتحدة وتشيلي بعد العراق في احتياطات الكبريت الخام عالمياً كما يحتل العراق المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في احتياطات "الكبريت الصخري".