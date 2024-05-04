لخصوصية الأبنية واهميتها.. الأمانة تواصل أعمال تأهيل مركز بغداد القديمة (صور)

2024-05-04 09:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت امانة العاصمة، اليوم السبت (4 آيار 2024)، مواصلة أعمال تأهيل مركز بغداد القديمة وفق تصاميم وآليات عمل دقيقة لخصوصية هذه الأبنية واهميتها.

وقالت الأمانة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ضمن خطة امانة بغداد لإعادة تأهيل المناطق التراثية والحفاظ عليها كونها تشكل هوية وحضارة العاصمة، واصلت دائرة المشاريع وبالتعاون مع رابطة المصارف العراقية أعمال تأهيل مركز بغداد القديمة وفق تصاميم وآليات عمل دقيقة".

واكد البيان، ان العمل جاء لخصوصية هذه الأبنية واهميتها".











