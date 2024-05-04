لمزاملة ميسي.. نجم ريال مدريد قريب من الانتقال إلى انتر ميامي

2024-05-04 09:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصبح مدافع ريال مدريد ناتشو قريبا من التوقيع لنادي إنتر ميامي الأمريكي، ليلتحق بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وذلك بعد قرار عدم تمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الملكي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وبنهاية الموسم الحالي، الذي يتجه فيه ناتشو إلى التتويج مع الريال بلقب الدوري الإسباني، فضلا عن المراهنة على لقب دوري أبطال أوروبا بخوض إياب نصف نهائي المسابقة أمام بايرن ميونخ الأربعاء المقبل، يكون الدولي الإسباني قد أنهى مسيرة طويلة مع الفريق الملكي بعد اتفاق بين الطرفين على عدم تجديد العقد.

ووفقا لتقارير إخبارية فإن إدارة إنتر ميامي، متصدر الدوري الأمريكي حتى الآن، أبدت اهتماما كبيرا بالتوقيع لناتشو (34 عاما) فيما لم يمانع اللاعب الإسباني الانتقال لخوض أول تجربة خارج "سانتياغو بيرنابيو".

وكانت تقارير إخبارية سابقة ربطت مصير ناتشو بالدوري السعودي في ظل هجرة الكثير من النجوم نحو السعودية، لكن اللاعب قرر فيما يبدو خوض تجربة في الدوري الأمريكي ومزاملة ليونيل ميسي.

وانتمى ناتشو، المولود في العام 1990، إلى الفريق الأول لريال مدريد في 2011، وأصبح حامل شارة القيادة خلال الموسم الحالي، قبل أن يعلم وكلائه إدارة النادي بعدم رغبته في تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأحرز ناتشو مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات، والدوري الإسباني 4 مرات، ومونديال الأندية 5 مرات، والسوبر الأوروبي 4 مرات.