العراق وكازاخستان يضعان خطة انتاج لتعويض "النفط الزائد"

2024-05-04 10:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم العراق وكازاخستان خططهما لتعويض الكميات التي تجاوزا فيها حصص إنتاج النفط المحددة لهما ضمن اتفاق "أوبك"، كما تعهدا بتعويض كافة فروق الإنتاج البالغة 991 ألف برميل يومياً بنهاية 2024.

ونظمت أمانة "أوبك" ورشة عمل فنية "مثمرة للغاية" عبر الفيديو بين خبراء فنيين من العراق وكازاخستان وخبراء الصناعة من المصادر الثانوية الذين يقدمون بيانات عن إنتاج الدول المشاركة في اتفاق التعاون، بحسب تقرير صادر عن "أوبك"، طالعته وكالة شفق نيوز.

وأوضحت "أوبك" أن العملية تهدف إلى "مشاركة خطط العراق وكازاخستان للتعويض عن كميات الإنتاج الزائدة المعلقة لأشهر (يناير وفبراير ومارس 2024)، والتي بلغ إجماليها حوالي 602 ألف برميل يومياً للعراق، و389 ألف برميل يومياً لكازاخستان".

وكشفت "أوبك" أنه بموجب الخطط المشتركة للبلدين "سيتم تعويض كامل الكميات الزائدة عن الحاجة بحلول نهاية هذا العام. كما أنه سيتم استيعاب أي فائض في الإنتاج قد ينشأ في أبريل 2024 في خطط التعويضات المعنية خلال الأشهر المتبقية من 2024".

وتنشر وكالة شفق نيوز أدناه جدولاً يوضح خطط العراق وكازاخستان للتعويض عن الإنتاج الزائد عن حصصهما في اتفاق "أوبك" وفق ما أصدرته المنظمة.