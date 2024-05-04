مصرع وفقدان العشرات جراء الفيضانات في البرازيل

2024-05-04 10:12:08 - المصدر: قناة الثامنة

لقي مالايقل عن 37 شخصا مصرعهم واصبح 74 اخرون في عداد المفقودين، جراء ارتفاع منسوب المياه وحدوث الفيضانات في جنوب البرازيل. وتُعتبر مهمة رجال الإنقاذ شاقّة إذ باتت مدن بكاملها معزولة عمليا عن العالم ويتعذّر الوصول إليها بسبب فيضانات تجتاح منذ أيّام ولاية ريو غراندي دو سول حيث يُتوقّع أن تهطل الأمطار حتى يوم الأحد على أقل تقدير. وقد غرقت مناطق سكنية بكاملها فيما دُمّرت طرق وجُرفت جسور بسبب الفيضانات الكارثية، والأضرار البشرية والمادية كبيرة وتتركز خصوصا في المنطقة الوسطى من هذه الولاية الحدودية مع الأرجنتين والأوروغواي. وفي بورتو أليغري، العاصمة الإقليمية التي تقطنها نحو 1,5 مليون نسمة، ستكون الكارثة