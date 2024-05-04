2024-05-04 10:12:08 - المصدر: منصة إيشان

أغلقت الأسعار على انخفاض مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر، متأثرة ببيانات الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال والتكهنات حول تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/ تموز بمقدار 71 سنتًا، أو 0.85%، لتغلق عند 82.96 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو/ […]

ظهرت المقالة أسعار النفط تسجل أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر أولاً على Eishan.