2024-05-04 10:12:08 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بانطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء العراقي والمخالفين لقانون الإقامة، في حي البساتين ضمن منطقة الشعب في العاصمة بغداد، وذلك على غرار عملية البتاوين. وقال المصدر إن “عملية أمنية كبرى مشابهة لعملية البتاوين ضمن حي البساتين في منطقة الشعب، وذلك بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير […]

ظهرت المقالة بعد نجاح عملية البتاوين.. الداخلية تنفذ حملة اعتقالات “واسعة” في منطقة الشعب أولاً على Eishan.