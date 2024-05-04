النفط: الغاز المصدر إلى الخارج لا يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء

2024-05-04 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- آمنة السلاميأوضحت وزارة النفط، اليوم السبت، بشأن تصدير الغاز السائل من قبل شركة غاز البصرة، فيما أكدت أن الغاز المصدر إلى الخارج لا يستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يجب التفريق بين الغاز الجاف والغاز السائل"، لافتاً إلى أن "الغاز الجاف يستخدم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، أما الغاز السائل فيتم استخدامه لأغراض الطبخ وكذلك يستخدم كوقود لتشغيل السيارات".وأشار إلى أن "وزارة النفط لديها فائض في إنتاج الغاز السائل، ولذلك قامت بتصديره إلى خارج العراق؛ من أجل تحقيق إيرادات إضافية"، مؤكداً أن "العراق سبق وأن أعلن عن تصدير الغاز السائل الفائض عن حاجته وليس الغاز الجاف الذي يستخدم في محطات الطاقة الكهربائية".وأعلنت وزارة النفط، يوم أمس الخميس، عن تصدير شركة غاز البصرة أول شحنة من غاز البروبان "شبه المبرد".وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كمية الشحنة المصدرة من غاز البروبان "شبه المبرد" بلغت أكثر من 10700 طن"، مبيناً أنها "تعد من الشحنات الكبيرة التي يتم تسويقها وتحميلها على ظهر الناقلات المتخصصة".وأضاف أن "ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة والشركة في تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الجاف وتصدير الفائض من الغاز السائل (LPG) والمكثفات والمنتجات الأخرى إلى الأسواق العالمية لتحقيق إيرادات مالية".