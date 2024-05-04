الذروة خلال الساعات المقبلة.. بدء تدفق السيول في 5 وديان حدودية شرق ديالى (فيديو)

2024-05-04 10:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مدير ناحية قزانية (95كم شرق بعقوبة) مازن أكرم، اليوم السبت (4 آيار 2024)، عن بدء تدفق السيول في 5 وديان حدودية شرق ديالى.

وقال أكرم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "السيول بدأت بالتدفق في 5 وديان حدودية ضمن قاطع شرق ديالى أبرزها ترلساق وطهلاو وليمه والحزام ومويلح"، مبيناً أن "مستوى تدفق المياه دون المتوسط".

واضاف، أن "قوة تدفق مياه السيول في الوديان الـ 5 لا تدعو للقلق لذا تم التريث بإعلان حالة الاستنفار بالوقت الحالي مع ابقاء حالة المتابعة المستمرة لتحركات المياه في الوديان على مدار 48 ساعة خاصة وان الذروة قد تبدأ بعد ساعات".

واشار الى ان "السيول بعيدة عن الحقول الزراعية والطرق وهي تجري في الوديان دون اي مخاطر تهدد حياة الاهالي خاصة القرى القريبة من مجرى تدفق السيول".

وامس الجمعة، اكد عضو مجلس ديالى فارس الجبوري، أن خمس قرى على الأقل في قره تبه تضررت من سيول حمرين خلال الساعات الماضية، لافتا الى ان كشكول هي الأكثر تضررا من ناحية عدد الدور التي انهارت او قطعان الأغنام الني نفقت بسبب انهيار الحظائر عليها.

وطالب الجبوري خلال حديث لـ "بغداد اليوم"، بـ "إعلان كشكول واربع قرى منكوبة"، داعيا "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للإيعاز بإحصاء الاضرار بشكل فوري خاصة وان عشرات القرى باتت بدون مأوى بعد انهيار منازلها الطينية بسبب السيول الجارفة".

وأشار الى ان" المنطقة منكوبة والاضرار لم تنحصر في المنازل بل هناك حقول كبيرة من الحنطة غمرتها مياه السيول ما يعني باننا امام كارثة بكل المقاييس ستظهر صورها بشكل ادق في الساعات القادمة بعد انحسار مياه السيول".

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