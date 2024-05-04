2024-05-04 10:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، بإلقاء القبض على تاجر مخدرات في محافظة بابل بعد اصابته بجروح جراء اشتباكه مع القوات الامنية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مديرية مكافحة المخدرات في بابل نفذت واجباً امنياً لإلقاء القبض على احد تجار المخدرات في حي المهندسين بالمحافظة.

وأضاف البيان أنه تم الاشتباك معه إذ قام المتهم برمي رمانة يدوية، مشيرا الى انه تمت إصابة المتهم من قبل القوة المنفذة للواجب وإلقاء القبض عليه.