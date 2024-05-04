2024-05-04 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الـ(26) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة خمس مباريات على ملاعب بغداد والمحافظات .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع) أن "ملعب الشعب الدولي سيشهد في الساعة الثالثة والنصف عصراً لقاء المتصدر فريق الشرطة وضيفة القادم من الشمال نوروز، فيما يضيف ملعب كربلاء الدولي في الساعة الثالثة و(45) دقيقة عصراً مباراة فريق القاسم مع نظيره الزوراء المنتشي بتحقيق الفوز في آخر خمس مباريات من الدوري".وأضاف أن "فريق زاخو سيلتقي نظيره نفط البصرة في ملعب زاخو الدولي بتمام الساعة السادسة مساءً، بينما سيقام لقاء نفط الوسط مع كربلاء على ملعب النجف الأولمبي في الساعة الثامنة والربع مساءً".وأوضح أن "مباريات اليوم ستختتم بلقاء فريق الكهرباء مع النجف والتي ستقام في ملعب الزوراء في الساعة العاشرة والربع مساءً".