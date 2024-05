ذي قار: مشروع إيصال الكهرباء إلى قرية الخميسات يتجاوز 90 بالمئة

2024-05-04 11:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت شركة توزيع الكهرباء في ذي قار، اليوم السبت، إنجاز 90% من مشروع إيصال الطاقة إلى قرية الخميسات.وقال مدير فرع الشركة عبد المجيد علاء، في بيان ورد لـ “شبكة أخبار الناصرية”، إن “ملاكات توزيع الكهرباء في ذي قار أنجزت 90% من مشروع إيصال التيار الكهربائي لقرية الخميسات ضمن...

