تعرف على اسعار الفواكه والخضروات في أسواق الناصرية المحلية ليوم السبت
2024-05-04 11:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
شبكة اخبار الناصرية
شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار الخضروات والفواكه في أسواق مدينة الناصرية المحلية ليوم السبت المصادف 4 ايار للعام 2024 طماطم عراقية سعر الكيلو 1000 دينار بصل عراقي سعر الكيلو 500 دينار بيذنجان عراقي سعر الكيلو 750 ديناربيذنجان ايراني سعر الكيلو 500 دينار فلفل اخضر بارد عراقي سعر الكيلو 1000 دينار...
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