الدفاع الجوي يلتقي الشرطة في منافسات المربع الذهبي لدوري السلة

2024-05-04 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيلتقي مساء اليوم السبت فريق الدفاع الجوي متصدر المرحلتين الأولى والثانية بمنافسه الشرطة لحساب منافسات المربع الذهبي من الدوري الممتاز لكرة السلة .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية ة(واع) أن "رغبة مدرب الدفاع الجوي نضال غانم واضحة في تحقيق الفوز ليكون أول المتواجدين في الدور النهائي، إذ تشير نتيجة السلة إلى تفوقه بنتيجة (2-0) ،إلى جانب الرهان على المحترف التونسي رضوان بن سيلمان القادم من الدوري اللبناني، والذي يلعب في مركز السنتر".وأضاف أن "فريق القيثارة الخضراء بات عليه الفوز في المواجهة ونسيان هزيمتيه في بطولة وصل في تحديد المركزين الثالث والرابع، إلى جانب فقدان تتويجه بلقب بطولة كأس العراق أمام دجلة الجامعة".