الزراعة النيابية: الدعم الحكومي أدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة

2024-05-04 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفوازأكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم السبت، أن تحقق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة يحسب للحكومة الحالية.وقال رئيس اللجنة، فالح الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الموسمين الماضي والحالي تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، وهو ما يحسب للحكومة نتيجة دعمها".وأضاف الخزعلي، أن "اللجنة قدمت مقترحات مهمة تتعلق بدعم الزراعة والمزارعين من ضمنها منظومات الري والطاقة الشمسية والقروض وإعادة المبادرة الزراعية ودعم الثروة الحيوانية والاستخدام الأمثل للمياه من خلال منظومات الري".وأكد أن "ما تم تخصيصه في الموازنة من قبل الحكومة الحالية، يعادل ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه خلال عشر سنوات ماضية، وهو ما يحسب لهذه الحكومة".