مع وجود فراغ خزني يصل لـ100 مليار م3.. أمطار آيار تسعف سدود 3 مناطق في العراق

2024-05-04 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة المياه والزراعة النيابية ثائر الجبوري، اليوم السبت (4 آيار 2024)، ان امطار ايار اسعفت سدود 3 مناطق في البلاد، فيما اشار الى وجود فراغ خزني يصل الى 100 مليارم3 قادر على استيعاب اي موجات فيضانية.



وقال الجبوري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "موجة الامطار التي استمرت 72 ساعة في اغلب مناطق البلاد مع حلول شهر آيار كانت غزيرة في عدة محاور وخاصة الشرقية والشمالية واسهمت في تدفق سيول جارفة اسعفت خزين سدود 3 مناطق أبرزها ديالى والسليمانية"، مبينا أن "هنالك زيادة ملحوظة في مناسيب نهر دجلة".

وأضاف: "لا يمكن تحديد حجم الزيادة في خزين السدود بانتظار انتهاء موجة السيول التي سوف تستمر ساعات اخرى قبل ان تبدأ بالانحسار مع توقف هطول الامطار الا انه بشكل عام هناك فراغ خزني يصل الى 100 مليارم3 قادر على استيعاب اي موجات فيضانية".

وأشار الجبوري الى أن " ازمة الجفاف رغم قساوتها لكنها بدأت تضغط باتجاه تغير انماط الزراعة وخاصة مبدأ السقي والتحول الى الري الحديث بسبب الجدوى الاقتصادية وتقليل هدر المياه وامكانية الاستمرار بأدنى خزين مائي"ز

وتابع، أن "اللجنة تتابع الاضرار الناجمة عن السيول والامطار لحقول الحنطة وباقي المحاصيل وهي تدعم خيار احصاء الاضرار وتعويض المتضررين من قبل الحكومة المركزية"

وامس الجمعة، كشف مدير سد دربندخان في محافظة السليمانية سامان إسماعيل، موقف امتلاء الخزين المائي للسد نتيجة موجة الأمطار الأخيرة.

وقال إسماعيل في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الأمطار التي سقطت منذ يوم أمس هي بحدود 65 ملم، والطاقة الخزنية للسد هي 3 مليار متر مكعب".

وأضاف أن "إدارة السد وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية قامت بفتح الإطلاق المائية نحو سد حمرين لآن الطاقة الاستيعابية لسد حمرين ما تزال جيدة، وذلك بهدف الاطمئنان على سد دربندخان".

وأشار إلى أن "المتوقع هو ان 20 سم تفصل السد عن الامتلاء الكامل وهناك موجة أمطار أخرى"، مؤكدا أن "الكمية ستنخفض في السد بعد الاطلاقات ولا توجد أي فيضانات كما نشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".







