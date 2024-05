2024-05-04 11:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تشهد الاهوار الوسطى في قضاء الجبايش جنوب الناصرية، اقبالاً واسعاً من قبل الوفود السياحية الاجنبية طيلة الايام الماضية .ووصل صباح اليوم وفد اندونيسي إلى أهوار الجبايش في محافظة ذي قار ، واجرى الوفد رحلة سياحية للتمتع بالبيئة الطبيعية.كما جرب الوفد تجربة رحلة المشحوف في عمق الاهوار جنوب...

