2024-05-04 12:06:08 - المصدر: منصة إيشان

أوقعت قرعة مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي العراقي في مجموعة صعبة على رأسها منتخب الأرجنتين. وبعد فوزه على نظيره الإندونيسي بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية، ينتظر منتخب العراق مجموعة قوية. وأسفرت القرعة في وقت سابق، […]

ظهرت المقالة رفقة الأرجنتين.. قرعة أولمبياد باريس تضع منتخبنا الأولمبي في مواجهات نارية أولاً على Eishan.