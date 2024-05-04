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رفقة الأرجنتين.. قرعة أولمبياد باريس تضع منتخبنا الأولمبي في مواجهات نارية

رفقة الأرجنتين.. قرعة أولمبياد باريس تضع منتخبنا الأولمبي في مواجهات نارية
رفقة الأرجنتين.. قرعة أولمبياد باريس تضع منتخبنا الأولمبي في مواجهات نارية
2024-05-04 12:06:08 - المصدر: منصة إيشان

  أوقعت قرعة مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي العراقي في مجموعة صعبة على رأسها منتخب الأرجنتين. وبعد فوزه على نظيره الإندونيسي بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية، ينتظر منتخب العراق مجموعة قوية. وأسفرت القرعة في وقت سابق، […]

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