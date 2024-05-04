2024-05-04 12:06:08 - المصدر: منصة إيشان

توفي اليوم السبت، الأمير والشاعر بدر بن عبد المحسن، والمعروف بأنه من أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية عن عمر ناهز الـ75 عاماً. ونعى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس”، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلاً:”رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن […]

ظهرت المقالة وصف كواحد من رواد الحداثة الشعرية.. وفاة “الأمير الشاعر” بدر بن عبد المحسن أولاً على Eishan.