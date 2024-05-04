بارزاني: العراق والاقليم يرغبان في تعزيز التعاون مع أمريكا

2024-05-04 12:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، السبت، رغبة العراق والاقليم في تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال بيان لرئاسة الاقليم ان بارزاني استقبل وفداً من امريكا مكونا من السيناتور جوني إرنست، والسيناتور تيد بود وعدداً من مرافقيهم. وذكر البيان أن اللقاء بحث تطور العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، والمشاكل بين أربيل وبغداد والمباحثات لحلها والأوضاع في العراق والإقليم بشكل عام. ووفقا للبيان فقد جدد الوفد دعم الولايات المتحدة المستمر للعراق وإقليم كوردستان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كحليف تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع إقليم كوردستان. كما أشادوا بدور قوات البيشمركة في هزيمة داعش والحفاظ على السلام والاستقرار في