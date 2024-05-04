استمرار تساقط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

2024-05-04 12:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، السبت، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد، سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر فوق المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى". وأضاف أن "يوم الاثنين، الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائماً ممطراً ويكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط أمطار متفرقة خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى". وأشار إلى أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحواً في المنطقتين