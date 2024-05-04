في السليمانية.. مؤتمر لمناقشة واقع المرأة العراقية وارتفاع مستويات العنف ضدها

2024-05-04 12:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في السليمانية اليوم السبت، مؤتمر موسع حول واقع المراة العراقية والتحديات التي تواجهها بمشاركة نساء من مختلف المناطق العراقية.

وقال هيو عمر أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "المؤتمر أقيم في السليمانية تحت شعار (واقع المرأة العراقية بين العنف والتحديات القانونية) من قبل رابطة المرأة العراقية فرع بريطانيا".

وأضاف عمر، أن المؤتمر وخلال يومين سيناقش واقع المراة العراقية في مختلف المناطق العراقية و الاختلافات في مظاهر العنف وتطبيق القوانين في تلك المناطق.

وبين عمر، أن "العنف ضد النساء يمثل واحدا من أهم التحديات التي تواجه الجهود الرامية لتحسين واقع المرأة وتمكينها في العراق، بسبب غياب الوعي والفهم المعمق للعوامل والأسباب الجذرية له، لدى النساء وصناع القرار وواضعي السياسات بمناهضة العنف ضد المرأة".

وأكد ان "استمرار الحروب وانتشار الإرهاب والتطرف، وغلبة الأعراف العشائرية على المنظومة القانونية، ساهمت في ارتفاع مستويات العنف الجسدي والجنسي وبروز ظواهر وممارسات ضارة قائمة على التمييز وعدم المساواة، التي تعززت وتداخلت مع الموروث الاجتماعي والثقافي، كل هذه العوامل تحول دون الإبلاغ عن حالات العنف وملاحقة مرتكبيها، بالرغم من كفالة الدستور العراقي بمنع كافة أشكال العنف والتعسف في الاسرة والمجتمع".

وأشار عمر، إلى ان "المؤتمر سيستضيف عدد من صناع القرار وعدد كبير من الناشطات في مجال المرأة وهو الأول من نوعه على مستوى العراق في السليمانية".