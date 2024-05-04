نيجيرفان بارزاني يؤكد رغبة العراق وإقليم كوردستان في تعزيز التعاون مع أمريكا

2024-05-04 12:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، رغبة العراق والاقليم في تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من امريكا مكونا من السيناتور "جوني إرنست"، والسيناتور "تيد بود" وعدداً من مرافقيهم، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان أن اللقاء بحث تطور العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، والمشاكل بين أربيل وبغداد والمباحثات لحلها والأوضاع في العراق وإقليم كوردستان بشكل عام.

ووفقا للبيان فقد جدد الوفد دعم الولايات المتحدة المستمر للعراق وإقليم كوردستان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كحليف تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع إقليم كوردستان. كما أشادوا بدور قوات البيشمركة في هزيمة داعش والحفاظ على السلام والاستقرار في العراق.

من جانبه، شكر الرئيس نيجيرفان بارزاني مجلسي الشيوخ والكونغرس الأميركيين على دعمهما المستمر للعراق وإقليم كوردستان، مؤكدا رغبة العراق وإقليم كوردستان في تعزيز التعاون والعلاقات المتبادلة مع الولايات المتحدة.

وكانت عدة قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك محورا آخر للاجتماع الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق، والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان.