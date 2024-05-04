السيول تجرف 3 أطفال بنينوى والنجدة تنتشل جثتي اثنين منهم في دجلة

2024-05-04 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر امني، اليوم السبت (4 آيار 2024) ، بانتشال جثتي طفلين اثنين جرفتهما السيول، فيما أشار الى ان البحث مستمر عن طفل ثالث في ناحية القيارة بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "ثلاثة أطفال جرفتهم السيول المائية بسبب الامطار الغزيرة في ناحية القيارة".

وأضاف ان "النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثتي اثنين منهم من نهر دجلة"، مشيرا الى انه "ما زال البحث عن جثة الثالث".

وكانت محافظات العراق شهدت خلال اليومين الماضين امطارا غزيرة رافقتها سيول جارفة أدت الى تدمير عدد من المنازل والبنى التحتية في البعض منها.