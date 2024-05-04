2024-05-04 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوجزت وزارة الداخلية، اليوم السبت (4 آيار 2024)، عملياتها بمنطقتي سبع قصور وحيّ البساتين في بغداد، مشيرة الى اعتقال 110 مخالفين أجانب و 22 متهمًا.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قطعات وتشكيلات الفرقة الخامسة والقطعات الأمنية والاستخبارية الملحقة واللواء الأول قيادة فرقة الرد السريع شرعت بواجب تفتيش ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد الرصافة، في منطقة سبع قصور ومنطقة حي البساتين ببغداد لتعزيز الأمن والاستقرار والبحث عن المطلوبين والأسلحة غير المرخصة".

وأضاف البيان، ان "نتائج الواجب تضمنت إلقاء القبض على عمالة اجنبية عدد 110، إضافة الى القبض على متهمين وفق مواد قانونية عدد 9 من ضمنهم 4 متهمين بالمخدرات ومخالفين عدد 10"، لافتا الى انه "تم ضبط 80 غرام مادة الكرستال وأدوات تستخدم للتعاطي 4 بايب، وضبط أسلحة مختلفة عدد 23، وضبط 23 مخزن بندقية و 3 رمانات يدوية و 3 أدوات جارحة، إضافة الى عجلة تاهو ودراجات نارية عدد 8 مع غلق معمل حلويات مخالف للشروط الصحية".

وتابع "كما أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 3 مطلوبين في منطقه الرشاد وفق احكام المادة 1 /4 إرهاب بعد مداهمة دارهم وبحوزتهم 3 أسلحة مختلفة ورمانتين يدويتين وعتاد رشاشة BKC عدد 350 إطلاقة"، مشيرا الى انه "تم ضبط دار تستخدم للترويج وتوزيع المواد المخدرة".

واكد البيان، انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمضبوطات اصولياً".







