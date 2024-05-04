القبض على شخصين يدعمان مفارز داعش في سامراء

2024-05-04 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت (4 آيار 2024)، الإطاحة بشخصين يقومان بدعم المفارز الإرهابية بمنطقة الصعيوية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني متميز، تمكنت قوة من الشرطة الاتحادية مسنودة بمفارز الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على عنصرين يقومان بإيواء المفارز الإرهابية وتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين في منطقة (الصعيوية) في ناحية المعتصم ضمن قاطع عمليات سامراء".

وأوضحت، أنه "تم تسليمهما مع المضبوطات كافة الى الجهة ذات العلاقة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".