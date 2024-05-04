دائرة مجاري الأنبار: نسبة إنجاز مشروع مجاري الفلوجة الكبير بلغت أكثر من 50%

2024-05-04 13:24:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت دائرة مجاري الأنبار، اليوم السبت، عن أن نسبة الإنجاز لمشروع مجاري الفلوجة الكبير، بلغت اأكثر من 50%.وقال مدير مجاري الأنبار ذاكر حميد عبد في تصريح خاص، لوكالة الأنباء العراقية، (واع)، إن "مشروع مجاري الفلوجة الكبير يحتوي على 5 محطات للصرف الصحي، و 2 من أطول شبكات الصرف الصحي"، فيما أشار الى أن "مياه الأمطار وصلت الى (400) كيلومتر".وأضاف عبد أن "محطة وحدة المعالجة تقوم بمعالجة ( 35,000 ) متر مكعب باليوم، وبمساحة تقدر بـ (50) دونماً، وتخدم ( 150,000) نسمة".وتابع عبد، أن "نسبة الانجاز وصلت الى أكثر من 50% بالمئة، وما زال العمل مستمر دون أي مشاكل أو معوقات".