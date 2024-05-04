أرباح ضخمة تنقذ البارسا من أزمته المالية

2024-05-04 13:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

بدأ فريق برشلونة الاسباني يجني أرباحا ضخمة تساعد النادي على الخروج من الأزمة الاقتصادية الجارية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم السبت (4 آيار 2024) أعلن برشلونة بيع 90% من صالات كبار الشخصيات في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الجديد.

وكشفت الصحيفة أن رغم عدم بدء عمل هذه الصالات إلا في موسم 2025-2026، لكن وضع برشلونة شرطا إجباريا حتى يحصد الأموال منها مبكرا.

وأشارت إلى أن برشلونة أجبر المشترين على دفع 60% من قيمة اشتراك السنة الأولى في صالات كبار الشخصيات مبكرا، على أن تقسم هذه الدفعة إلى (20% خلال شهر آذار/مارس الماضي و40% خلال 1 تموز/يوليو المقبل).

وأردفت الصحيفة الإسبانية: "الـ40% المتبقية فإنها ستدفع إلى برشلونة في 1 تموز/يوليو 2025 قبل بداية موسم (2025-2026)".

وذكرت أن هذه الاشتراكات مصدر دخل كبير للغاية في برشلونة، حيث إن متوسط سعر الاشتراك السنوي يبلغ 74 ألف يورو بالإضافة إلى الضرائب.

ومن يدفع هذا الاشتراك السنوي سيحصل على 12 مقعدا وحجزين في موقف للسيارات، بالإضافة إلى خدمة تقديم الطعام لجميع مباريات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا وكأس خوان جامبر.

ويطبق برشلونة زيادة 2% سنويا على قمية الاشتراك، بحيث إن الـ74 ألف يورو الأولية، ستصل إلى 85000 يورو في موسم (2032-2033).

المصدر: وكالات