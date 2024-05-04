2024-05-04 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم السبت خمس مواجهات لحساب المجموعة الثانية ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" فريق الرمادي صاحب الأرض والجمهور سيلتقي مع فريق ديالى، فيما يستضيف فريق الغراف على ملعب الشطرة نظيره الكوفة".وأضاف أن "ملعب أمانة بغداد سيحتضن لقاء فريق الصناعات الكهربائية بنظيره الصناعة، في حين سيتوجه فريق غاز الشمال لمواجهة الديوانية على ملعبه ".وأوضح أن "فريق الجولان سيستضيف البحري على ملعب الفلوجة ، فيما يلعب فريق الشرقاط على ملعبه أمام نظيره مصافي الجنوب، وستقام جميع مباريات اليوم في الساعة الرابعة عصراً".