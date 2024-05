“الغليان يقترب”.. منخفض جوي يضرب ذي قار ويرفع حرارتها لـ35 درجة

2024-05-04 13:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوي، اليوم السبت، ان تشهد محافظة ذي قار ارتفاعا بدرجات الحرارة إثر منخفض جوي قادم من البحر الاحمر. وذكرت الهيئة في بيان ورد إلى “شبكة اخبار الناصرية”، أن “ذي قار ستتاثر بمنخفض جوي قادم من البحر الاحمر يسهم في ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم...

