2024-05-04 13:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهم بسرقة الدرجات النارية وسط الناصرية . وذكر القيادة في بيان ورد إلى “شبكة أخبار الناصرية”، أن “إجرام ذي قار بالتعاون مع مكافحة سرقة السيارات تمكنت من القاء القبض على متهم بسرقة الدرجات النارية في قضاء الناصرية”.وأضافت أن...

The post إجرام ذي قار تطيح بمتهم متخصص بسرقة الدارجات النارية في الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.