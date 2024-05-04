2024-05-04 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت شرطة بابل، اليوم السبت (4 آيار 2024)، القبض على تاجر مخدرات خطير و 19 مطلوباً آخرين في المحافظة.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوات شرطة المحافظة شرعت، فجر اليوم السبت، بعملية أمنية واسعة النطاق بمشاركة قسم شرطة البلدة - الصوب الكبير وقسم شرطة الأقضية ومكافحة الإجرام ومديرية شؤون المخدرات في بابل وسرية سوات والفوج التكتيكي والأجهزة الأمنية الساندة في مدينة الحلة".

وأوضح البيان، ان "العملية اسفرت عن القاء القبض على تاجر مخدرات خطير مطلوباً وفي المادة 28 من قانون المخدرات، بعد ان اشتبكت معه القوة وقام برمي رمانة يدوية على القوة المنفذة، مما أدى إلى إصابته والقبض عليه".

وأضاف ان "القوة تمكنت أيضا من القاء القبض على 19 مطلوباً آخرين وفق مواد قانونية مختلفة والقبض على 11 مخالفاً وضبط سلاح بندقية كلاشينكوف وحجز 138 عجلة و 11 دراجة نارية مخالفة".



