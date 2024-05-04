التجارة تعلن استئناف استلام محصول الحنطة بعد نهاية موجة الأمطار.

2024-05-04 13:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، استئناف استلام محصول الحنطة بعد نهاية موجة الأمطار. وذكر بيان المكتب الإعلامي للوزارة عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة حيدر نوري الگرعاوي في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة استأنفت عملها في استلام محصول الحنطة المحلية لموسم البركة والإبداع بعد انتهاء موجة الأمطار الربيعية، لافتاً الى أنه تم الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الحنطة المحلية وتوجيه المزارعين بكيفية تلافي الأضرار خلال موجة الأمطار التي مرت، وان العمل يجري وفق الخطط المرسومة وبحسب التوجيهات في كافة المواقع. وأضاف البيان أن الملاكات الفنية والإدارية في كافة مواقع الشركة تواصل عملها على مدار 24 ساعة وبحسب الخطة التسويقية للعام 2024 ، وان تصاعداً ملحوظاً شهدته بعض المواقع باستلام المحصول المحلي في عدة محافظات من وسط وجنوب العراق. واشار الى تصاعد وتيرة التسويق في محافظات واسط وذي قار وصلاح الدين، حيث باشرت المواقع الثمانية في محافظة واسط عملها باستلام محصول الحنطة المحلية بعد موجة الأمطار الربيعية التي تعرضت لها البلاد، في حين تم افتتاح موقع ناحية الإصلاح شرقي محافظة ذي قار وذلك لاستيعاب اكبر كميات ممكنة من المحصول، فضلاً عن استئناف العمل في خمسة مواقع تابعة لمحافظة صلاح الدين ومن المؤمل الإعلان عن انطلاق التسويق في موقع الشرقاط في الايام القليلة المقبلة.