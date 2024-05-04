وزير الداخلية: نعتزم نصب كاميرات ذكية في جميع مناطق البلاد

2024-05-04 13:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على دعم جهاز المرور العريق، خلال احتفالية مركزية اقامتها وزارة الداخلية بمناسبة أسبوع المرور بمشاركة عدد من القادة والضباط. وقال الشمري في كلمة القاها بالمناسبة، بحسب بيان لوزارة الداخلية ان الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير الأنظمة المرورية بهدف الوصول إلى نظام مروري متكامل يضاهي الأنظمة العالمية، من بينها نصب الرادارات والإشارات الذكية التي أسهمت في تخفيف الزخم والحوادث المرورية، مشدداً على أن الالتزام بالأنظمة المرورية أمر مهم جدا. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل عناصر شرطة المرور الذين يعملون على مدار الساعة وفي مختلف الأوقات والظروف المناخية الصعبة. ووجه بتكثيف الجهد الميداني وإظهار الاحترام