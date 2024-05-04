2024-05-04 13:54:07 - المصدر: منصة إيشان

وصل وفد من حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، إلى مصر، لمواصلة المباحثات بشأن اتفاق هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، حسب ما أكدت قناة القاهرة الإخبارية. وأفادت القناة، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، عن “تقدم ملحوظ تشهده المفاوضات”، مشيرة إلى أن الوفد الأمني المصري الذي يتولى التفاوض “وصل إلى صيغة توافقية حول الكثير […]

ظهرت المقالة “تقدم ملحوظ” تشهده المفاوضات.. وفد حماس يصل مصر لمناقشة هدنة غزة أولاً على Eishan.