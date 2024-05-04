2024-05-04 13:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، حصيلة الحملة الأمنية التي قادها الوزير عبد الأمير الشمري في حي البساتين شمالي العاصمة بغداد. وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان اطلعت عليه منصة “إيشان”، إن “قطعات وتشكيلات الفرقة الخامسة والقطعات الأمنية والاستخبارية الملحقة واللواء الأول قيادة فرقة الرد السريع شرعت بواجب تفتيش ضمن قاطع […]

ظهرت المقالة عملية الشعب.. اعتقال 110 أجانب و9 متهمين وضبط أسلحة في حصيلة أولية أولاً على Eishan.