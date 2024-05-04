العراق بمواجهة الارجنتين.. تعرف على مجموعات كرة القدم في أولمبياد باريس

2024-05-04 14:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أسفرت منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما عن إحراز اليابان اللقب على حساب أوزبكستان، بعد فوزها 1-صفر في الوقت القاتل، بينما حل منتخب العراق ثالثا على حساب إندونيسيا بالانتصار 2-1 بعد التمديد، ووضعت قرعة أولمبياد باريس، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية رفقة المغرب والأرجنتين، بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.

وفيما يلي مجموعات منافسات كرة القدم القدم للرجال، ضمن أولمبياد باريس المقررة هذا الصيف، وذلك بعد اختتام كأس آسيا في قطر، امس الجمعة:

المجموعة الأولى: فرنسا - نيوزيلندا - الولايات المتحدة - الفائز من إندونيسيا وغينيا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - العراق - أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان - إسبانيا - مصر - جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: اليابان - باراغواي - مالي - إسرائيل.

وستشارك اليابان للمرة الـ12 في الأولمبياد (رقم قياسي)، مقابل مرة أولى لمنتخبات وسط آسيا عبر أوزبكستان، فيما سيخوض المنتخب العراقي المنافسات للمرة السادسة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبين عربيين، هما العراق والمغرب، بينما يلعب ممثل العرب الثالث، مصر، في المجموعة الثالثة.

وتلعب إندونيسيا رابعة النهائيات الآسيوية في ملحق أخير مع غينيا في باريس، الخميس.

وتنطلق مسابقة كرة القدم في 24 يوليو/تموز المقبل، أي قبل يومين من حفل الافتتاح، وستقام المباراة النهائية على ملعب "بارك دي برنس" في باريس يوم 9 أغسطس/اب.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل، التي تغيب عن منافسات كرة القدم، فازت بالنسختين الأخيرتين من المسابقة.

وكان منتخب العراق تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام تايلاند 0 – 2 ثم فاز على طاجيكستان 4 – 2 وعلى السعودية 2 – 1، قبل أن يفوز في دور الثمانية على فيتنام 1 – 0 ثم خسر في قبل النهائي أمام اليابان 0 – 2 ثم عاد للفوز على نظيره الإندونيسي (2 – 1)، في مباراة تحديد المركز الثالث.

المصدر: وكالات