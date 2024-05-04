إصابة أربعة عناصر أمن جراء هجوم بقنبلة ألقاها تاجر مخدرات خلال اشتباك معه في بابل

2024-05-04 14:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، بإلقاء القبض على تاجر مخدرات في محافظة بابل بعد اصابته بجروح جراء اشتباكه مع القوات الامنية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مديرية مكافحة المخدرات في بابل نفذت واجباً امنياً لإلقاء القبض على احد تجار المخدرات في حي المهندسين بالمحافظة.

وأضاف البيان أنه تم الاشتباك معه إذ قام المتهم برمي رمانة يدوية، مشيرا الى انه تمت إصابة المتهم من قبل القوة المنفذة للواجب وإلقاء القبض عليه.

في غضون ذلك قال مصدر في الشرطة العراقية، إن المتهم تاجر مخدرات مطلوب وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات ومن الأهداف المهمة والخطيرة، مشيرا إلى أن المتهم باشر برمي قنبلة يدوية (رمانة) هجومية على القوة المنفذة للواجب من الدور المجاورة ضمن منطقة التجاوز في حي لمهندسين.

وبيّن أن الهجوم بالقنبلة اليدوية التي ألقاها تاجر المخدرات خلال الاشتباك أسفرت عن اصابة ضابط برتبة عميد وهو آمر القوة المنفذة لمذكرة القبض، وجرح ثلاثة منتسبين آخرين.