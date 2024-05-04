العراق الوجهة الثانية باستيراد المنتجات البتروكيماوية الايرانية

2024-05-04 14:42:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جمارك الإيرانية، يوم السبت ، ان العراق احتل المرتبة الثانية باستيراد المنتجات البتروكيماوية الايرانية خلال الشهر الماضي أبريل / نيسان الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فقد بلغت صادرات المنتجات البتروكيماوية في الشهر الماضي ثلاثة ملايين و300 ألف طن بقيمة مليار و400 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25.77% في الوزن و24% في قيمة.

واشارات الى ان "الصين والعراق والإمارات وتركيا وباكستان وأفغانستان وعمان مثلت الوجهات الرئيسية لصادرات إيران في نيسان من هذا العام، واستحوذت هذه البلدان على 78% من وزن و83% من قيمة الصادرات الإجمالية لإيران".

وبين التقرير أن، العناصر الرئيسية لسلع التصدير، شهدت الغازات البترولية والهيدروكربونات الغازية المسالة واليوريا وقضبان الحديد والصلب أكبر زيادة في القيمة، وكان للغاز الطبيعي المسال وسبائك الحديد والصلب والبيوتان المسال أكبر انخفاض في القيمة.